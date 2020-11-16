نائب محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف مشروع تطوير مستشفى الصدر بمدينة بني سويف،ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي،وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا،وتحسبًا لحدوث موجة ثانية من الفيروس

وتابع نائب المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها والتي تتضمن إنشاء عناية مركز بطاقة 25 سرير،بالإضافة إلى تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سرير ليصل إجمالي الأسرة إلى 100 سرير،بجانب رفع كفاءة المبنى،والعيادات الخارجية،والاستقبال والطوارئ،وقسم الاشتباه،والإيجابي بالفيروس،فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء،وذلك بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتمت مناقشة بعض المقترحات الخاصة برفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمستشفى من خلال تنفيذ حلول فنية وهندسية،حيث يتم دراسة إنشاء بيارة صغيرة داخل المستشفى لتجميع مياه الصرف ورفعها باستخدام طلمبة رفع وتوجيهها إلى شبكة الصرف الرئيسية.

وشدد عاصم سلامة على تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم فيما يتعلق بتسريع وتيرة الأعمال، والانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري،طبقا للجدول الزمني للتنفيذ،خاصة وأن المستشفى تحظى بأهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب الاستعداد الكامل للمنظومة الصحية،تحسبا لموجة ثانية من الفيروس،مع أهمية رفع درجة الاستعدادات القصوى وتوفير التهيئة اللازمة لمكونات المنظومة والعمل بالروح التي سادت المنظومة خلال مجابهة الموجة الأولى من الفيروس والتي تم تجاوزها بنجاح.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور إفرام ماجد مدير مستشفى الصدر، وبعض التنفيذيين المعنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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