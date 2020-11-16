سيراميكا يكشف موقفه من ضم ثنائي الأهلي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قال معتز البطاوي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين أن إدارة الفريق قررت الإبقاء على هيثم شعبان المدير الفني للفريق لقيادة النادي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة.


وقال البطاوي في تصريحات صحفية: " الفريق يسعى لضم ثلاثة عناصر محترفة في الخط الهجومي بالإضافة إلى لاعب وسط دفاعي وكافة هذه الصفقات إقتربت من الحسم".


وأضاف: " الحديث عن إهتمام الفريق بثنائي الأهلي أليو بادجي وصالح جمعة غير صحيح حيث تعاقدنا مع الكثير من العناصر الأخرى في هذه المراكز".

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