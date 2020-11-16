البدري يكشف كواليس لقطته المثيرة مع الشناوي

علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على صورته مع محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب التي جمعته معه بين شوطي مباراة مصر وتوجو وهو يشيح بيده والتي أثارت تساؤلات الجماهير واتهمت الشناوي بالتجاوز.









وفاز منتخبنا الوطني في اللقاء بهدف نظيف وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية العام المقبل في الكاميرون









وقال حسام البدري في تصريحات صحفية:"الشناوي لم يتجاوز بل كان يخبرني بأن صوت الجماهير الذي كان يصدر من سماعات الملعب كان مرتفعا للغاية".









واختتم البدري تصريحاته قائلاً:"الشناوي تحدث معي عن أن المنتخب لم يتجمع منذ فترة طويلة ولذلك من المهم الحديث بين اللاعبين في الملعب ولكن ذلك لم يكن يحدث بسبب الصوت المرتفع".