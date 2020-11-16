نور محمود برفقة هند صبري ويعلق: "الجميلة فنياً وإنسانياً"





وظهر نور محمود، بالصورة برفقة الفنانة هند صبري ، من كواليس مسلسل "هجمة مرتدة" ، وعلق قائلاً:"الجميلة بزيادة فنياً وإنسانياً.. هند صبري .. هجمة مرتدة قريباً.





يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة أحمدعز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار واخراج احمد علاء.





وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.

غازل الفنان نور محمود، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.