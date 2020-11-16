عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الإفراج الجمركي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونائبي الوزير للسياسات المالية والخزانة العامة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

ووجه السيسي، اليوم الإثنين، بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

كما وجه بالاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية.

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