الزمالك يواصل محاولاته لإقناع باتشيكو بعودة نجمه المعار

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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مازال جهاز كرة القدم في الزمالك متمسكاً بعودة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر المعار إلى صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكشفت تقارير صحفية أنه هناك محاولات من جانب إدارة الزمالك لإقناع جيمي باتشيكو المدير الفني للفارس الأبيض بهذه الخطوة خصوصًا أنه من الممكن الاستعانة بعبد الله جمعة في مركز الجناح بدلا من مركز الظهير.


وكان محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تعرض للإصابة بكسر في الترقوة في الفترة الماضية وتحديداً في مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي في الدور الثاني من بطولة الدوري في الموسم الماضي.


وقام حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بالاستعانة بخدمات أبو الفتوح في التشكيل الأساسي أثناء مواجهة توجو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

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