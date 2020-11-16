فيديو جديد عن السلامة من شركة لخدمة نقل المواطنين و"كايروكي"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تعاونت شركة أوبر مع فرقة كايروكي الشهيرة لإطلاق فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يسلط الضوء على الاحتياطات التي اتخذتها أوبر للمساعدة في الحفاظ على سلامة المستخدمين أثناء فيروس كورونا المستجد.


يبدأ كل فرد من أعضاء فرقة كايروكي في عرض إجراءات السلامة التي تتبعها شركة أوبر أثناء الرحلة، والتي تتضمن وضع فواصل داخل السيارة، وأدوات تعقيم اليدين، والكمامات. ثم يختتم أمير عيد، المغني الرئيسي في كايروكي، الفيديو بشعار الشركة: "اوصل مع أوبر بأمان"

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