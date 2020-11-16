فيديو جديد عن السلامة من شركة لخدمة نقل المواطنين و"كايروكي"

تعاونت شركة أوبر مع فرقة كايروكي الشهيرة لإطلاق فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يسلط الضوء على الاحتياطات التي اتخذتها أوبر للمساعدة في الحفاظ على سلامة المستخدمين أثناء فيروس كورونا المستجد.







