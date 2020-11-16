بعد عرض الحلقة الأولى.. "الآنسة فرح" يتصدر قائمة الأكثر بحثًا بموقع "جوجل"
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:22 م
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تصدر مسلسل "الآنسة فرح" قائمة الأكثر بحثًا بموقع "جوجل" وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من الجزء الثاني على منصة شاهد نت، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل.
أحداث مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني
تكمل حكاية فرح وعائلتها في الموسم الجديد بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.
تدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.
مواعيد عرض مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني
ويعرض مسلسل الآنسة فرح عبر منصة شاهد نت يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
فريق عمل مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني
مسلسل "الآنسة فرح" من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وسواهم، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.
مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه في 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.