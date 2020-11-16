السفير المصري يكشف حالة ملعب مباراة توجو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف حسام حسين سفير مصر في توجو اليوم الاثنين عن حالة ملعب توجو الذي سيخوض عليه الفراعنة مباراة الجولة الرابعة من تصفيات أمم افريقيا 2021.


وفي تصريحات أدلى بها السفير المصري لدى توجو أكد: " سيخضع اللاعبون لمسحة كورونا عقب وصولهم لفندق الإقامة بصورة مباشرة".


وعن حالة أرضية الملعب قال:" أرضية الملعب مزروعة بعشب طبيعي ومستواه جيد للغية كما أنه مجهز ضد هطول الأمطار المُحتمل خاصةً أن موسم الأمطار قد بدأ في توجو".

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مصر توجو تصفيات امم افريقيا 2021

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