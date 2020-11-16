فيجو يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:22 م
محمد الدمتناوي
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علق لويس فيجو نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، عن إمكانية رحيل ليونيل ميسي مهاجم وقائد البلوجرانا عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال فيجو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "شاهدت ما فعله ميسي ومحاولته مغادرة برشلونة في الصيف، أنا مندهش ومفاجئ مثل كل مشجعي كرة القدم".
وتابع: "سيكون لدى ميسي دوافع وأسباب لاتخاذ هذا القرار. لا أعرف ما حدث مسبقًا".
وواصل: "كل نادٍ يريد أن يكون لديه لاعب مثل ميسي، لكن ذلك يعتمد على عدة عوامل مثل الوضع المالي الحالي للنادي، والأموال التي سينفقها راتب اللاعب، بالإضافة إلى رغبة ميسي نفسه".
وأتم: "لكن في الحياة بشكل عام، إذا أردت عدم البقاء في مكان ما، لا يوجد شيء يمكن أن يغير رأيك".