فيجو يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

علق لويس فيجو نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، عن إمكانية رحيل ليونيل ميسي مهاجم وقائد البلوجرانا عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.









وقال فيجو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "شاهدت ما فعله ميسي ومحاولته مغادرة برشلونة في الصيف، أنا مندهش ومفاجئ مثل كل مشجعي كرة القدم".









وتابع: "سيكون لدى ميسي دوافع وأسباب لاتخاذ هذا القرار. لا أعرف ما حدث مسبقًا".









وواصل: "كل نادٍ يريد أن يكون لديه لاعب مثل ميسي، لكن ذلك يعتمد على عدة عوامل مثل الوضع المالي الحالي للنادي، والأموال التي سينفقها راتب اللاعب، بالإضافة إلى رغبة ميسي نفسه".









وأتم: "لكن في الحياة بشكل عام، إذا أردت عدم البقاء في مكان ما، لا يوجد شيء يمكن أن يغير رأيك".



