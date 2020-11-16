وكيل صحة بني سويف: مصل الأنفلونزا متوفر فى 3 منافذ بـ50 جنيه

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف عن توافر مصل الأنفلونزا vaxigrib رباعي التكافؤ بـ3 أماكن على مستوى محافظة بنى سويف بـ3 مراكز طبية، هي: مركز طبي الغمراوى ببني سويف مركز طبى ببا رعاية طفل الفشن، بسعر خمسون جنيها الجرعة الواحدة.

وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف ان المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس وانه أمن وخاضع لكافة انواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يحب الالتزام بالتعليمات منها يمنع تطعيم الأشخاص المصابون بحمي شديدة ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للاصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم "البيض - فورمالدهيد - نيوميسين – اكتوكسينول 9" وفي حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج، التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح.

واضاف وكيل وزارة الصحة أن الاطفال اقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا اي جرعات من لقاح الانفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم اعطائهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مده لا تقل عن 4 اسابيع. مشيرا إلى أن مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الامامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد مؤكدا أن لا يتم إعطاء لقاح الأنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.

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