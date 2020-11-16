الأرصاد تكشف عن اماكن سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تأثر محافظات الجمهورية بهواء شمالى غربى بارد ورطب يعمل على تكون السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا.
 
وأوضح الخبراء، أن ذلك سيصاحبه سقوط الأمطار، كما يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا على كافة الأنحاء الشمالية، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية فى الصباح الباكر.
 
ويستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم الأثنين، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة أحيانا على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، كما يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وشدد الخبراء على ضررة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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