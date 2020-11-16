أسلحة ومخدرات.. حبس عاطل لإتجاره في مخدر الحشيش بكرداسة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارة في الحشيش وحيازته لأسلحة نارية غير مرخصة بكرداسة

وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وارسال الأسلحة للمعمل الجنائي


ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وحيازته 4 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر الحشيش فى كرداسة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته ( بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قطع لمخدر الحشيش).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذًا من القرية محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

منذ أقل من ساعتين

أشهرت إسلامها.. 7 معلومات عن الفرنسية المقيمة في أسوان

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

خاص.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع محمد فاروق بقرار موسيماني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

اتجاه قوي في الأهلي للتراجع عن إبرام الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

09:09 ص

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

01:07 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»