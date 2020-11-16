أسلحة ومخدرات.. حبس عاطل لإتجاره في مخدر الحشيش بكرداسة

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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارة في الحشيش وحيازته لأسلحة نارية غير مرخصة بكرداسة



وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وارسال الأسلحة للمعمل الجنائي





ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وحيازته 4 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر الحشيش فى كرداسة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.



وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته ( بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قطع لمخدر الحشيش).



بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذًا من القرية محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



