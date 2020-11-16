



(الآن) معرفة موعد منحة العمالة غير المنتظمة دفعة نوفمبر 2020 بالرقم القومي رابط موقع القوى العاملة





موعد منحة العمالة غير المنتظمة دفعة نوفمبر 2020 بالرقم القومي هي خدمة إلكترونية جديدة تقدمها وزارة القوى العاملة على موقعها الإلكتروني وذلك للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا بعدما تقرر تحديد الموعد النهائي لبدء صرف الدفعات الجديدة من منحة الـ500 جنيه للمواطنين في كل المحافظات خلال الساعات الماضية، ولذا سنقدم لكم تغطية خاصة عن طريقة الاستعلام عن مواعيد صرف دفعة شهر نوفمبر من منحة العمالة لشهر نوفمبر الجاري.





موعد منحة العمالة غير المنتظمة 2020

حددت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة الموعد النهائي لبدء عمليات صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر 2020 وذلك عبر مكاتب البريد المختلفة والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وهذا باستخدام بيانات الرقم القومي للشخص المستفيد من المنحة.





وبحسب التقارير الرسمية، فإن المواطنين سيكون بإمكان صرف دفعة شهر نوفمبر من المنحة والمقدرة بنحو 500 جنيه وذلك بدءًا من صباح الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020.





استعلام موعد صرف منحة العمالة بالرقم القومي

فتحت وزارة القوى العاملة الباب أمام كل المواطنين بشأن الاستعلام عن توقيت صرف منحة الـ500 جنيه لشهر نوفمبر 2020 وكذلك معرفة أسماء المقبولين في الدفعة الرابعة من المنحة وذلك من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وهذا عن طريق بعض الخطوات التالية:





- التوجه إلى موقع وزارة القوى العاملة.

- اختر خدمة استعلام موعد منحة العمالة غير المنتظمة 2020.

- اكتب الرقم القومي للمستفيد.

- اضغط على استعلم.





رابط موقع وزارة القوى العاملة منحة العمالة 2020

يعد موقع وزارة القوى العاملة من المواقع الإلكترونية التي تقدم حزمة من الخدمات المميزة للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية بشكل إلكتروني ومن بينها خدمات تسجيل منحة العمالة بالاسم والرقم وكذلك خدمات الاستعلام عن توقيت صرف الدفعة الجديدة من المنحة خلال شهر نوفمبر الجاري.





وقد جاء رابط موقع وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا )، والذي يمكن من خلال الاستفادة من كل الخدمات المقدمة من قبل الوزارة وعلى رأسها معرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه لشهر نوفمبر 2020.





أسماء المستفيدين من منحة العمالة 2020

تداولت بعض المواقع الإلكترونية أسماء للمستفيدين والمقبولين في منحة الدفعة غير المنتظمة دفعة نوفمبر 2020 مشددة على كون الدفعة الحالية قد انتهت الوزارة من تجهيز أسمائهم بصورة نهائية، ولكن مصادر مسؤولة داخل الوزارة قد أكدت بأن عمليات تجهيز الأسماء لا زالت مستمرة وسوف يتم إرسال رسائل نصية إلى المواطنين المدرج أسمائهم ضمن تلك القوائم في غضون الساعات المقبلة بالتزامن مع عمليات صرف الدفعة الرابعة خلال يوم الاثنين المقبل.





خطوات صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020

أعلنت وزارة القوى العاملة عن خطوات صرف دفعة شهر نوفمبر 2020 من منحة العمالة غير المنتظمة مؤكدة بأن المواطن عليه انتظار وصول الرسالة النصية من رقم 2030 ومن ثم معرفة كافة التفاصيل التي تخص موعد صرف المنحة وبعد هذا عليه التوجه إلى مقر مكتب البريد القريب منه وإبراز بطاقة الرقم القومي والتأكد من صحة البيانات من قبل الموظف المسؤول ليتم صرف الدفعة الجديدة من المنحة في دقائق معدودة.





يذكر بأن قيمة الدفعة الواحدة من منحة العمالة غير المنتظمة يصل لنحو 500 جنيه مصري لكل مواطن، وهذا على أن يكون صرف المنحة من خلال شبابيك الصرافين في مكاتب البريد المختلفة أو من خلال بعض المنافذ الأخرى التي تحددها وزارة القوى العاملة بحسب كل محافظة على حدة، خاصة في ظل التوقعات بوصول أعداد المستفيدين من المنحة خلال دفعة نوفمبر إلى ما بين 7 مليون إلى 9 مليون مواطن على أقصى تقدير.





برسالة SMS اعرف توقيت صرف منحة العمالة شهر نوفمبر

ينتظر الملايين من المواطنين وصول رسائل SMS “الرسائل النصية القصيرة” عبر هواتفهم المحمولة المسجلة في استمارة تسجيل منحة العمالة لشهر نوفمبر 2020، وهذا في ظل وجود تنبيهات من قبل الوزارة بشأن ضرورة وصول تلك الرسالة كعلامة وإشارة لكون الشخص من مستحقي صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة.



