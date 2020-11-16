الري: فيضان نهر النيل كان مرتفعا.. والسد العالي آمن (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مركز الري ومتابعة الأمطار التابع للوزارة يتنبأ بسقوط الأمطار قبل حدوثها بنحو 5 أيام، والتأكيد قبلها بـ 3 أيام لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار "غانم"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن فيضان نهر النيل هذا العام كان مرتفعا، وتم تخزين المياه في بحيرة ناصر، مؤكدا أن السد العالي آمن.

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قال اللواء اركان حرب احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم فحص الشكوى المقدمة من أهالي قصر هور والتى يتضررون فيها من نقص مياه الري بسبب تعطل محطة الرفع بقصر هور حيثُ هذة المحطة تخدم أراضي قري قصر هور، وعرب قصر هور، والشيخ ابوعلى، وبنى خالد بمجلس قروى إبشادات

واضاف أنه تم التواصل مع الوحدة المحلية بإبشادات برئاسة سند مختار رئيس القرية ومدير هندسة كهرباء مركز ملوى وهندسة كهرباء ديرمواس وتم اصلاح الخطوط وتوصيل التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المحطة وتم تشغيل المحطة بكامل قوتها

وأوضح أنه فى إطار المتابعة المستمرة وقياس مدى رضاء المواطنين على الخدمة الصحية المقدمة وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على قطاع الصحة بدائرة الوحدات المحلية التسع وكافة المصالح الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

تم تكليف رؤساء القرى التسع بالمرور المفاجئ والمستمر على الوحدات الصحية بالقرى وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفريق المساعد.

ولفت أن المرور اسفر عن رصد العديد من المخالفات بالوحدات الصحية بنطاق الوحدات وتم اعداد مذكرة للعرض على الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا للتحقيق مع المخالفين وتاركى العمل

وأكد على استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، مؤكدا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه بأهمال او اهدار حق من حقوق المرضى والمواطنين

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