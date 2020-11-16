عاجل.. تخفيف حكم سما المصري للحبس سنة بدلا من اثنين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements


قررت محكمة جنح مستانف المحكمة الاقتصادية، قبول استئناف سما المصرى على الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.. وقضت بإلغاء الحكم والاكتفاء بسنة حبس فقط وغرامة 100 جنيه فقط ووضعها تخت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة تبدأمن بعد انقضاء مدة العقوبة.

وقضت المحكمة الاقتصادية، الشهر الماضي، بمعاقبة المتهمة، بالحبس لمدة سنتين لإدانتها بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وذلك في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع".



كما شمل الحكم تغريم المتهمة 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.





كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ ساعة و 17 دقيقة

خاص.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع محمد فاروق بقرار موسيماني

منذ أقل من ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 6 ساعات

أشهرت إسلامها.. 7 معلومات عن الفرنسية المقيمة في أسوان

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 23 ساعة

اتجاه قوي في الأهلي للتراجع عن إبرام الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

09:09 ص

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

01:07 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»