عمر نصر يطلق "حياتي" ويكشف عن قصّة فراق بعد إنفجار بيروت





أطلق الفنان الشاب عمر نصر أغنية جديدة تحت عنوان "حياتي" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسميّة على يوتيوب وعلى كافّة المتاجر الرقميّة العالميّة، وقد لاقى هذا العمل الفني بامتياز رواجاً كبيراً في العالم العربي نظراً لعدد المشاهدات الهائل حيث تخطّى الكليب النصف مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط من إطلاقه. كما اقتحمت الأغنية قوائم أفضل الأغاني العربية على أنغامي ضمن أوّل خمسة مراتب.









وذلك أيضاً بسبب تكامل العمل من حيث كلمات عبد الهادي، وألحان سليم جباعي وتوزيع تيم. وخاصّة من حيث قصّة الكليب فكان الإنطباع قويّاً حيث كشف عمر نصر عن قصّة حقيقية عاشها العديد من العائلات بعد كارثة إنفجار بيروت التاريخية. فسلّط الضوء على شاب فقد حبيبته في الإنفجار وذاب قلبه بين واقع غياب الحبيبة وبين الذكريات الجميلة التي كتبها القدر إلى حين، ذلك تحت عدسة المخرج المبدع سامر الخطيب.









عمر نصر فنان واعد بكل معنى الكلمة، يدرس خطواته بدقّة، برهن عن إلتزام بمسيرته الفنية، وعن تقنيّة عالية في الغناء الشرقي، كما أنّه طبع بصمة خاصّة به من خلال هذا العمل وترك أثر في قلب كل من سمع الأغنية وشاهد الكليب.



