تشكيل منتخب الجزائر المتوقع أمام زيمبابوي فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يحل اليوم منتخب الجزائر ضيف ثقيل على منتخب زيمبابوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير فى لقاء يرغب فيه المنتخب الجزائري فى الفوز للصعود للكان.









وتقام مباراة الجزائر وزيمبابوي فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.









تشكيل منتخب الجزائر المتوقع:-





حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: رضا حلايمية، مهدي تاهرات، عيسي ماندي، رامي بن سبعيني

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة، سفيان فيجولي.

خط الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح، ياسين إبراهيمي.





ويذكر أن منتخب الجزائر حقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة على حساب زيمبابوي، ويتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.



