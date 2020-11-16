بالفيديو .. "أنا جاي الليلة" أولى خطوات " زين" بعالم الفن

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أطل الفنان الشاب " زين " على جمهور الوطن العربي للمرة الاولى منذ أيامًا  قليلة، من خلال فيديو كليب " أنا جاي الليلة" ، بعد أن تبنته لايف ستايلز ستديوز ، لاستكمال مسيرتها في دعم المواهب  الشابة والأصوات الحقيقية ، وحمل الكليب توقيع المخرجة بتول عرفة.


وأكدت بتول عرفة في تصريحات صحفية اليوم أنها انتهت منذ اسابيع قليلة من تصوير الكليب ، الذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع زين ، مشيرة إلى انه بالرغم من صغر سنه وتجربته الفنية الاولى، إلا انه لديه إمكانيات فنية هامة ، تؤهله لتحقيق نجاحات كبيرة ، وهو الأمر الذي دفع الشركة للتحمس له بشكلاً كبير ، وجعله واحد من أهم اكتشافاتها الفنية ، التي تسعى دائماً وابداً لمساندة الاصوات الحقيقية .


ويذكر أن زين هو أحد الاصوات الشابة الواعدة التي شاركت بالغناء بدار الاوبرا المصرية ، ونال صوته إعجاب الكثيرين ، علاوة على قدراته الغنائية المميزة .


" أنا جاي الليلة" غناء : زين ، كلمات: محب غيور، ألحان : كامل الجندي ، توزيع : محمد ياسر ، إخراج: بتول عرفة ، إنتاج : لايف ستايلز ستديوز.

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