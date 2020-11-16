تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:02 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الثلاثاء فى لقاء هام بين المنتخبين للصعود للكان.


وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.


تشكيل منتخب مصر المتوقع:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أحمد توفيق
خط الوسط: محمد النني، طارق حامد
خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، عبدالله السعيد، أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: مصطفى محمد

ويذكر أن كل من محمد صلاح يغيب بسبب فيروس كورونا بجانب عمرو السولية للإيقاف ومحمد هاني بسبب الإصابة فى الركبة.

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