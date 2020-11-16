محمد كيلاني يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس تصوير مسلسل "الآنسة فرح"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
حوار مصطفي فكيه_تصوير مصطفي الديب
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أعرب الفنان محمد كيلاني، عن سعادته بردود الأفعال حول الجزء الاول من مسلسل "الآنسة فرح" الذي تم عرضه على منصة "شاهد vip".

وقال محمد كيلاني في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن مسلسل "الآنسة فرح"، يعد أمتع تجاربه أمام الكاميرا، وأشاد بالعلاقة التي جمعت بين فريق عمل المسلسل.

وأضاف "الكيلاني":"منذ سنة ونصف ونحن معًا، ونشعر اليوم أننا أخوة وأصدقاء مقربين، ويمكنني القول إن هذا العمل هو من أمتع تجاربي أمام الكاميرا".

وتابع كيلاني "منذ قدمت شخصية طارق لأول مرة، رسمت تفاصيل الدور بردود أفعاله وطريقة كلامه ومزاحه وعصبيته، وهو يكن مشاعر الحب لفرح لكنه لا يستطيع أن يكتم إحساس الغيرة، وهذا ما ظهر في الموسم الأول، وستحدث بعض التطورات الإضافية في الموسم الثاني، لكن أعتقد أن شخصية طارق تسير بسلاسة وفق علاقتها ببقية الشخصيات".

في سياق متصل، عيرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على شاهد VIPبداية من اليوم الأحد، من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

في الموسم الجديد، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

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وائل فرج مسلسل الآنسة فرح محمد الكيلاني الانسة فرح

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