موسيماني يرفض ضم محمد فاروق للأهلي ويوافق على رحيل "الشيخ"

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي فكرة التعاقد مع محمد فاروق لاعب وسط نادي بيراميدز في صفقة تبادلية مع الجناح الأيسر أحمد الشيخ لاعب القلعة الحمراء.

وبرر موسيماني رفضه أنه ليس في حاجة شديدة لخدمات فاروق في القلعة الحمراء رغم أن إدارة النادي كانت قد اقتربت من الرتوش النهائية من خلال أمير توفيق مدير التعاقدات.

ويرغب في نادي بيراميدز في ضم أحمد الشيخ الذي لا يمانع في الرحيل بجانب أن بيتسو موسيماني يوافق على انتقاله في الموسم الكروي الجديد.