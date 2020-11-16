خاص.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع محمد فاروق بقرار موسيماني
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:56 م
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن الموقف الأخير داخل الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من التعاقد مع محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز..
وقال المصدر: "الصفقة لن تكتمل لعدم رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر في ضم اللاعب".
وأضاف: "موسيماني لا يرحب بضم اللاعب ويرى بأنه لن يقدم الإضافة إلى الفريق الأحمر وطلب من مسؤولو النادي عدم إتمام الصفقة".
وأنهى: "النادي الأهلي استجاب لرغبة المدير الفني موسيماني وتراجع عن صفقة التعاقد مع محمد فاروق ولن يتعاقد مع اللاعب".
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