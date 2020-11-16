خاص.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع محمد فاروق بقرار موسيماني





كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن الموقف الأخير داخل الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من التعاقد مع محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز..





وقال المصدر: "الصفقة لن تكتمل لعدم رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر في ضم اللاعب".





وأضاف: "موسيماني لا يرحب بضم اللاعب ويرى بأنه لن يقدم الإضافة إلى الفريق الأحمر وطلب من مسؤولو النادي عدم إتمام الصفقة".





وأنهى: "النادي الأهلي استجاب لرغبة المدير الفني موسيماني وتراجع عن صفقة التعاقد مع محمد فاروق ولن يتعاقد مع اللاعب".



