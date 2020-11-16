عاجل.."التموين" تتعاون مع القطاع الخاص لتقديم عروض الجمعة البيضاء

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:53 م
التموين
التموين
أحمد الشيخ
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في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبإعتبار أن القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية

. قرر معالي السيد الدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الموافقة على إجراء تخفيضات وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية. على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كافة المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.

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وزارة التموين عروض الجمعهى البيضاء اصدار بطاقة التموين

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