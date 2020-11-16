تقارير: زعيم كوريا الشمالية يظهر علنًا بعد شهر من الغياب

أبلغت تقارير عن ظهور علني سابق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في 22 أكتوبر، عندما زار مقبرة للجنود الصينيين الذين سقطوا في الحرب الكورية 1950-53 في العاصمة بيونج يانج.





وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، شوهدت زوجته ري سول جو آخر مرة في حدث السنة القمرية الجديدة منذ ما يقرب من 11 شهرًا.





وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم جونج أون ظهر علنًا لأول مرة منذ 25 يومًا، حيث كان يترأس اجتماعًا للمكتب السياسي لحزب العمال يوم الاثنين.





كما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية ناقش "فيروس كورونا ووضع الدولة في مكافحة الوباء وأوضح مهام الحزب والجيش والاقتصاد لزيادة تشديد جبهة الطوارئ لمكافحة الوباء".





اختفى كيم جونج أون عن الأنظار عدة مرات هذا العام، مما أدى إلى تكهنات حول حالته الصحية.





ومع ذلك، نفى زعيم كوريا الشمالية الشائعات من خلال الظهور في العديد من الأحداث في جميع أنحاء البلاد.



