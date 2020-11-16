متهوره بس بحبك.. تامر حسني يصالح زوجتة بسمة بوسيل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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حل النجم تامر حسني، الخلاف بينه وبين زوجتة المغربية بسمة بوسيل بعدما كانت عن انفصالهما، عبر السوشيال ميديا. 


"وكتب تامر عبر استوري انستجرام": "بسمة حببتي للاسف انتي مفكرتيش كويس و سلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي الي عرفتيني عليها وحبيبتني بيها، أزاي وصلوكي للزعل والبعد فتره" .



وأضاف "المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي و ام ولادي .. انا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".



واختتم: "ليه لما اي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميدي طب حتي يكلمه الاول ايه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تتحل في التليفون او في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة اصلا.. ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدا للاسف انتي عرفى ان في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتهلصي من فكرة انك تسمعيهم ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا وفغلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللس سعوا في الخير لينا.. متهورة بس بحبك".

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