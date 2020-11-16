تركيا تقصف عدة قرى في تل أبيض شمال سوريا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:45 م
قصف صاروخي
قصف صاروخي
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قصفت القوات التركية الموجودة في سوريا، اليوم الاثنين، قرى خربة بقر وكور حسن وصوامع قزعلي في ريف تل أبيض الغربي، ضمن مناطق نفوذ "قسد" في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وفي وقت سابق، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى الخالدية وهوشان وكور حسن على واستراحة الصقر على طريق “m4” الدولي في ريف محافظة الرقة الشمالي.

 

وكانت تركيا، أرسلت عشرات المرتزقة السوريين الجدد للقتال في أذربيجان، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن تركيا تواجه عقبات في تجنيد المزيد منهم.

 

وبحسب المرصد السوري، وصلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، خلال الأيام القليلة الماضية، قوامها 300 مرتزق، ليصل عددهم الإجمالي حتى الآن إلى 2350 شخص.

 

وأوضح المرصد السوري، أن تركيا لا تزال تواجه صعوبة بالغة في تجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك ناغورني كاراباخ، وذلك لرفض شريحة كبيرة منهم القتال إلى جانب القوات الأذربيجانية، بسبب العامل الطائفي، بالإضافة إلى لخسائر البشرية الكبيرة التي لحق بصفوفهم".

 

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قصف عدة قرى سوريا تركيا

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