برشلونة يتحفز لاغتيال أحلام مانشستر سيتي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:15 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
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يسعى نادي برشلونة الإسباني لإبرام صفقة دفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة حيث تتجه أنظاره إلى إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

ويعاني برشلونة من نقص في الخط الخلفي، في ظل الغياب المستمر لصامويل أومتيتي، والاعتماد على 3 لاعبين فقط في مختلف البطولات، هم "كليمينت لينجليت وجيرارد بيكيه ورونالد أراخو".

 

ومن المتوقع رحيل أومتيتي في يناير المقبل، حيث يحظى باهتمام كبير من قبل العديد من الأندية، لذلك بدأ برشلونة الاستعداد للبحث عن بديل.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الإسباني إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، هو الهدف الأول لتعزيز دفاعات برشلونة، إلا أن المفاوضات مع السيتيزنس لا تسير بشكل جيد.

 

ومن المتوقع أن ينتظر برشلونة على جارسيا حتى نهاية الموسم، لضمه بشكل مجاني.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعبين آخرين على رادار برشلونة، هم: "أنطونيو روديجر (مدافع تشيلسي)، جويل ماتيب (مدافع ليفربول)، شكوردان مصطافي (مدافع آرسنال)، فيديريكو فازيو (مدافع روما)، جيرمان بيزيلا (مدافع فيورنتينا) وماتيو موساكيو (مدافع ميلان)".

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