حجز إعادة محاكمة متهمين بأحداث عين شمس للحكم بجلسة 13 ديسمبر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، حجز إعادة محاكمة المتهم عبد الله ربيع أبو بكر، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس في يناير من عام 2014، في القضية رقم 25991 لسنة 2014 جنايات عين شمس، لجلسة 13 ديسمبر للنطق بالحكم

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أيمن القاضي.



وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.

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