سفارة كازاخستان تكرم رئيس المحكمة الدستورية ونائبه

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أقامت سفارة كازاخستان حفلًا لتكريم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمنحه ونائبه المستشار عادل عمر شريف ميداليتين بمناسبة مرور 25 عاما على إصدار دستور كازاخستان.



وقد أعرب السفير خيرت لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، عن أمله أن تسهم هذه الجائزة في مواصلة تعزيز تعاون الهيئات القضائية بالبلدين، ضمن تعاون شامل دعم اواصره زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكازاخستان عام 2016.





كما شهد الاحتفالية وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير الإعلام أسامة هيكل، والسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية،والمستشار محمد حسن عبد اللطيف ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للتعاون الدولي، والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، وطارق كامل بدر مساعد أمين عام مجلس الوزراء للعلاقات الحكومية، وطارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية والسفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية ولفيف من كبار الشخصيات العامة.





