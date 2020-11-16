محاكمة مهاجم قطار تاليس 2015 في باريس

يحاكم، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية، باريس، مسلح إسلامي مشتبه به، يدعى أيوب الخزاني، فتح النار على متن قطار فائق السرعة كان يسافر عبر شمال أوروبا لكن ثلاثة مواطنين أمريكيين تغلبوا عليه قبل أن يقتل أي شخص.





وقال مصدر قضائي، إن "الخزاني" اعترف للمحققين بالتخطيط للهجوم لكنه قال، إنه كان ينوي فقط مهاجمة الجنود الأمريكيين في إجازة وليس المدنيين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف المصدر، أنه أبلغ المحققين أنه اتخذ قرارا ضد الهجوم في اللحظة الأخيرة لكن الوقت كان قد فات لتفادي المواجهة مع الركاب.





كان المواطن المغربي أيوب الخزاني مدجج بالسلاح عندما شن هجومه بعد لحظات من عبور القطار إلى فرنسا من بلجيكا في 21 أغسطس 2015.





"الخزاني" متهم بمحاولة القتل بقصد ارتكاب الإرهاب والارتباط بشبكات إرهابية، من بين تهم أخرى. ويواجه السجن مدى الحياة إذا أدين.





كان مواطن فرنسي هو أول من تعامل مع "الخزاني" بعد أن أطلقت طلقة نارية في عربة قبل أن يقوم الأمريكيون الثلاثة، اثنان منهم في الجيش في ذلك الوقت، بدفع المهاجم ونزع سلاحه.





كانت فرنسا في ذلك الوقت لا تزال تتعافى من صدمة الهجمات التي وقعت في باريس قبل سبعة أشهر ضد مجلة شارلي إيبدو الساخرة ومتجرًا تجاريًا كوشيرًا. بعد ثلاثة أشهر، قامت مجموعة من الجهاديين بالضرب مرة أخرى، مما أسفر عن مقتل 130 شخصًا في هجمات منسقة على العاصمة.





وقال الرئيس الفرنسي آنذاك، فرانسوا هولاند، بعد أيام من الهجوم في حفل لمنح الأصدقاء الأمريكيين وسام جوقة الشرف: "لا يحتاج المرء إلا أن يعرف أن أيوب الخزاني كان بحوزته 300 طلقة من الذخيرة والأسلحة النارية لفهم ما تجنبناه بصعوبة، مأساة، مذبحة".





كلينت ايستوود، الممثل والمخرج الأمريكي، صنع فيلمًا يستند إلى أحداث بعنوان "The 15:17 to Paris"



