تونس تخطط للتأهل لأمم إفريقيا 2021 من بوابة تنزانيا

يخطط منتخب تونس لحسم صعوده نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022، بتكرار فوزها على تنزانيا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات، غدًا الثلاثاء.

وكان منتخب تونس قد فاز بصعوبة 1-0 على تنزانيا بفضل هدف يوسف المساكني من ركلة جزاء، في الجولة الثالثة، يوم الجمعة الماضي، ليحقق العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.

ويأمل منتخب تونس في الاستفادة من خبراته، لتحقيق الفوز مجددا على أرض منافسه، وحسم التأهل للنهائيات المقرر إقامتها في الكاميرون، ويكفي منتخب تونس، التعادل من أجل قطع تذكرة العبور للبطولة.

لكن مهمة نسور قرطاج لن تكون سهلة على أرض مستضيفه الذي يحظى بدعم جماهيره وسيقاتل لحصد النقاط الثلاث وإنعاش آماله في التأهل لنهائيات البطولة القارية.

وتتقاسم تنزانيا مع ليبيا، ذيل الترتيب بـ 3 نقاط لكل منهما، بينما تحتل غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وقال منذر الكبير مدرب منتخب تونس "المهمة في دار السلام لن تكون سهلة، العامل الذهني سيكون حاسمًا في مباراة الإياب أمام تنزانيا".

وأضاف "لدي ثقة كبيرة في لاعبي المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على العودة إلى تونس بورقة الترشح".

أما منتخب تنزانيا سيحاول استغلال عاملي الميدان والجمهور، للثأر من هزيمة رادس، والإبقاء على حظوظه في الترشح للكان، حيث أن الفوز يجعله يصعد للمركز الثاني.

وقال فاروق بن مصطفى حارس مرمى تونس "نتوقع أن تكون المواجهة أصعب في لقاء العودة أمام تنزانيا. لن تكون المباراة سهلة لكننا جاهزون".

وسبق لتونس التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا مرة واحدة، عندما استضافت البطولة على أرضها في 2004.