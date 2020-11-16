كل ما تريد معرفته عن المشروع القومى لرفع لياقة طلاب المدارس

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ضمن اهتمامها بالطالب المصري، تطلق وزارة التربية والتعليم يوما بعد الآخر برامج ومشروعات من أجل تحسين أداء ومستوى الطلاب، وكان آخر تلك المشروعات "المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس".



وفيما يلي نقدم أبرز المعلومات عن المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس:



- المشروع ينفذ بجميع المراحل التعليمية ( ابتدائي _ اعدادي _ ثانوي).



- المرحلة الأولى للمشروع تتضمن عقد اجتماع مع موجهي عمومي التربية الرياضية لجميع المحافظات لشرح البرنامج الزمني للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية.



- المرحلة الثانية للمشروع يبدأ تنفيذها على جميع مدارس المديرية للمراحل الابتدائيه والاعدادية والثانوية مع استيفاء جميع البيانات المطلوبة ومرور لجان على المحافظات للقياس والمتابعة.





- المرحلة الثالثة عبارة عن تشكيل منتخب لكل مديرية من أوائل كل اختبار للمشاركة في نهائيات المشروع والتصفيات النهائية تتم على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.





- المشروع يهدف بالمقام الأول إلى تكوين وبناء المواطن الصالح واعداده للقيام بدوره في الحياة واللياقة البدنية في أبسط صورها هي إعداد المواطن بدنيا للقيام بهذا الدور، وهي ضمان هام في حسن استخدام الفرد لإمكانياته البدنية في تحقيق أفضل انجازات في ضوء إطار تربوي واجتماعي جيد.



- أهداف المشروع تتضمن تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الاساسية، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، ورفع مستوي اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، وتوضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية.





- اشتراك الطلاب فى المشروع القومى يتم من خلال موقع الوزارة عن طريق تسجيل فيديو لممارسة التمرينات.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بفندق الماسة للإعلان عن البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس على مستوي الجمهورية،وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



ويأتي إطلاق المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام باللياقة البدنية لطلاب المدارس لما لها من دوى في تحسين أداء الطلاب داخل العملية التعليمية.





