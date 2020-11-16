كل ما تريد معرفته عن المشروع القومى لرفع لياقة طلاب المدارس

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
ضمن اهتمامها بالطالب المصري، تطلق وزارة التربية والتعليم يوما بعد الآخر برامج ومشروعات من أجل تحسين أداء ومستوى الطلاب، وكان آخر تلك المشروعات "المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس".

وفيما يلي نقدم أبرز المعلومات عن المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس:

- المشروع ينفذ بجميع المراحل التعليمية ( ابتدائي _ اعدادي _ ثانوي).

- المرحلة الأولى للمشروع تتضمن عقد اجتماع مع موجهي عمومي التربية الرياضية لجميع المحافظات لشرح البرنامج الزمني للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية.

- المرحلة الثانية للمشروع يبدأ تنفيذها على جميع مدارس المديرية للمراحل الابتدائيه والاعدادية والثانوية مع استيفاء جميع البيانات المطلوبة ومرور لجان على المحافظات للقياس والمتابعة.


- المرحلة الثالثة عبارة عن تشكيل منتخب لكل مديرية من أوائل كل اختبار للمشاركة في نهائيات المشروع والتصفيات النهائية تتم على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.


- المشروع يهدف بالمقام الأول إلى تكوين وبناء المواطن الصالح واعداده للقيام بدوره في الحياة  واللياقة البدنية في أبسط صورها هي إعداد المواطن بدنيا للقيام بهذا الدور، وهي ضمان هام في حسن استخدام الفرد لإمكانياته البدنية في تحقيق أفضل انجازات في ضوء إطار تربوي واجتماعي جيد.

 - أهداف المشروع تتضمن تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الاساسية، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، ورفع مستوي اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، وتوضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية.


- اشتراك الطلاب فى المشروع القومى يتم من خلال موقع الوزارة عن طريق تسجيل فيديو لممارسة التمرينات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بفندق الماسة للإعلان عن البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس على مستوي الجمهورية،وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام باللياقة البدنية لطلاب المدارس لما لها من دوى في تحسين أداء الطلاب داخل العملية التعليمية.


أخبار تهمك

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

اتجاه قوي في الأهلي للتراجع عن إبرام الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 9 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 17 ساعة

أشهرت إسلامها.. 7 معلومات عن الفرنسية المقيمة في أسوان

منذ أقل من ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

09:09 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

اتجاه قوي في الأهلي للتراجع عن إبرام الصفقة التبادلية مع بيراميدز

12:00 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»