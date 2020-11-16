وزيرة التجارة والصناعة تشارك فى فعاليات معرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي بالإمارات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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بدعوة من الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتى شاركت السيدة  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيمليس الشرق الأوسط 2020" المنعقد بمركز دبي التجاري العالمي وذلك بحضور السيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين بالمنطقة.

 

وقالت الوزيرة إن المؤتمر في دورته الحالية يمثل اهمية كبيرة حيث يتناول أحدث التقنيات والتحديات في مجال الثورة الرقمية وذلك من خلال ثمان محاور رئيسية هي التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين، لافتةً إلى أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصةً في ظل ما يشهده العالم حالياً من انتشار فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليه من توجه المشروعات والأعمال إلى التحول الرقمي لمواكبة التغييرات الجديدة حيث أصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية لبقاء المشروعات والصناعات وخاصةً الصغيرة.

 

كما قامت جامع في ختام اليوم الأول من المؤتمر بجولة تفقدية في معرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي.

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وزيرة التجارة والصناعة وزير الصناعة تزور الامارات

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