محمد عنتر يكشف أسباب رحيله عن نادي الزمالك

كشف محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن أسباب رحيله من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وقال عنتر في تصريحات خاصة بأنه هو من طلب الرحيل عن صفوف الفريق بسبب رغبته في المشاركة بالمباريات، وذلك في ظل غيابه المستمر عن تشكيل الأبيض في الموسم المنتهي.









وأضاف: تعاقد مع المصري نظراً لتعامل الإدارة المحترف ورغبة الكابتن علي ماهر في التعاقد معي، وطبعاً من اجل جماهير بورسعيد الكبيرة.









وتابع: نادي الزمالك تعامل معي بسلاسة كبيرة ووافق على العرض الرسمي من النادي المصري، لذلك اتمنى التوفيق معهم وان احقق بطولة لجماهير بورسعيد وانضم للمنتخب الوطني.