حمدان محمود عميدا جديدا لزراعة المنيا

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اصدر الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا اليوم الاثنين قرارا بتكليف الدكتور حمدان محمود ابراهيم للعمل عميدا لكلية الزراعة خلفا للدكتور حسين عبد الجليل الذى وافته المنية صباح الجمعه الماضى

وقال مصدر بجامعة المنيا ان الدكتور حمدان كان يشغل وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ فترة وكان من احد المتقدمين على منصب عميد الكلية العام الماضى والذى كان يشغله الدكتور عادل عبد الله العميد الاسبق للكلية قبل احالته للتقاعد

واشار المصدر بانه من المقرر ان يصدر رئيس الجامعة خلال ساعات قرارا بتعيين وكيلا جديدا للكلية لشئون البيئة بعد تكليف الدكتور حمدان بعمادة الكلية