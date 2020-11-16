رئيس مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى.

وقال رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء، إن النيابة الادارية صرح من صروح العدالة في مصر، مشيرا إلى أننا نأمل دائما أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ والنيابة الإدارية فهم أهل القانون دائمًا وأبدًا ونتمنى للنيابة الإدارية كل التوفيق والسداد.

وأعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى سعادته بلقاء رئيس الشيوخ قائلًا: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قامة قضائية كبيرة ورئاسته للشيوخ ستحدث نهضة تشريعية كبيرة.


الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

وفي سياق مُنفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة.الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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