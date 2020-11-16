نشاط في حركة السفن وتداول 134 ألفا و660 طن خلال 24 ساعة الماضية

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قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء شهد نشاطًا في حركة السفن والشاحنات والبضائع اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 74 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 11 سفينة، وغادرت 9 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 31 سفينه منها 3 سفن مخطاف داخلي، 3 سفن حاويات، 6 سفن مواد بترولية، وعدد 16 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 9ألاف و688 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 80710 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 53950 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1545 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 2324 حاوية.

هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 134660 طن بضائع غير محواه.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.

