رئيس مدينة ملوي: محطة رفع مياه الرى بقصر هور تعمل بكامل قوتها

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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قال اللواء اركان حرب احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم فحص الشكوى المقدمة من أهالي قصر هور والتى يتضررون فيها من نقص مياه الري بسبب تعطل محطة الرفع بقصر هور حيثُ هذة المحطة تخدم أراضي قري قصر هور، وعرب قصر هور، والشيخ ابوعلى، وبنى خالد بمجلس قروى إبشادات

واضاف أنه تم التواصل مع الوحدة المحلية بإبشادات برئاسة سند مختار رئيس القرية ومدير هندسة كهرباء مركز ملوى وهندسة كهرباء ديرمواس وتم اصلاح الخطوط وتوصيل التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المحطة وتم تشغيل المحطة بكامل قوتها

وأوضح أنه فى إطار المتابعة المستمرة وقياس مدى رضاء المواطنين على الخدمة الصحية المقدمة وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على قطاع الصحة بدائرة الوحدات المحلية التسع وكافة المصالح الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

تم تكليف رؤساء القرى التسع بالمرور المفاجئ والمستمر على الوحدات الصحية بالقرى وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفريق المساعد.

ولفت أن المرور اسفر عن رصد العديد من المخالفات بالوحدات الصحية بنطاق الوحدات وتم اعداد مذكرة للعرض على الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا للتحقيق مع المخالفين وتاركى العمل

واكد على استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، مؤكدا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه بأهمال او اهدار حق من حقوق المرضى والمواطنين

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