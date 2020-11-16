الدخان يضم لاعب المريخ استعداداً لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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يواصل نادي الشرقية للدخان إبرام الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة علاء ابراهيم استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني بعد الصعود من القسم الثالث هذا الموسم .

ونجح الشرقية للدخان في التعاقد مع محمد وحيد لاعب المريخ البورسعيدي رسميا في صفقة انتقال حر .

وتم التعاقد مع محمد وحيد عن طريق احمد عثمان بلية وكيل اللاعب ووقع لمدة موسمين في حضور علاء ابراهيم الذي أكد علي ضرورة ضم اللاعب لصفوف الفريق لدعم خط الوسط حيث يلعب في مركز الوسط المدافع .

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