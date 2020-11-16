رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ .. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، إنتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.



وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القري، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.



وتابعت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار بقرية المندورة التابعة لقرية أبو مندور، فضلًا عن إستمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.



وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة، بالإضافة إلي تسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي أولًا بأول.



وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، رفع وكسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات لمتابعة المستجدات.



وقام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة ومياه الأمطار بجميع أنحاء المدينة والقرى.



شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، إنتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.



وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القري، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.



وتابعت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار بقرية المندورة التابعة لقرية أبو مندور، فضلًا عن إستمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.



وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة، بالإضافة إلي تسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي أولًا بأول.



وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، رفع وكسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات لمتابعة المستجدات.



وقام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة ومياه الأمطار بجميع أنحاء المدينة والقرى.