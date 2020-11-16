وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية للطلاب
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:50 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس جزء من عملية تطوير التعليم، موضحا أن هدف المشروع رفع مستوى الكفاءة البدنية للطلاب، ونشر الثقافة الرياضية بينهم.
وأشار "الشريف"، خلال مؤتمر صحفي حول المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يستهدفون الحفاظ على صحة الطلاب من خلال ممارسة الرياضة، منوها بأن المشروع يستهدف تفعيل اتحاد الرياضة المدرسية، واكتشاف الموهوبين رياضيا، ورعايتهم.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الحفاظ على اللياقة البدنية أصبح ضرورة تصر عليها الدولة، منوها بأن التعليم ليس دراسة فقط وإنما اهتمام أيضا بالنشىء.
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