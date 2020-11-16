تعيين هشام منير مديراً عاماً لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن صدور قرار من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بتعين هشام منير مديرا عاما للتربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر بعدما كان يتولى منصب قائم باعمال مدير المديرية.



وهنأ العاملين بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر، هشام منير على منصب المدير العام رسميا بعد صدور القرار، وتقدم مدير التربية والتعليم بالشكر والتقدير للقيادات السياسية والتنفيذية والمتمثلة فى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على ثقتهم وإصدار قرار بتوليه منصب مدير عام لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

