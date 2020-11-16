زوجة تامر عاشور : لسه على ذمته بس عايشه أنا وبنتي لوحدنا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت سمر أبو شقة، زوجة الفنان تامر عاشور، عن انفصالها تمسكها بقرار الطلاق من الفنان بعدما انقطعت عن المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام.



وقامت سمر أبو شقة، زوجة تامر عاشور بالرد على أسئلة متابعيها، عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram وتلقت العديد من الأسئلة حول علاقتها بتامر عاشور وتساؤلات حول أسباب الانفصال وإمكانية الرجوع.

زوجة تامر عاشور تعلن عن انفصالها.


وأكدت زوجة تامر عاشور "إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته على دارين حلمي وهي لا تزال على ذمته.


وأشارت" أن الحب من الممكن أن ينهيه موقف واحد بين الطرفين وأنها تحاول الطلاق منذ أكثر من عام ولكنها لم تستطع الحصول عليه.

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