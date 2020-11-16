حارس قويسنا يدرس عروض القسمين الثاني والثالث

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كشف وليد دسوقي حارس مرمى قويسنا عن تلقية أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة من أندية القسمين الثاني والثالث للموسم الجديد 2020-2021.



وقال الحارس صاحب الـ 20 عاماً، أنه لعب من قبل في أندية بنها والإنتاج الحربي واتحاد الشرطة والأوليمبي، ثم سافر لفترة معايشة في الدوري الهولندي لمدة 10 ايام مع نادي اكسيسلور روتردام، وكان قريبا من الإنضمام لكوكاكولا مطلع الموسم الماضي، كما لعب لقويسنا الموسم المنصرم، وقاد فريقه للتأهل لدوري القطاعات للمرّة الأولى وتألق في مبارتي كوكاكولا والشمس قبل توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.



ومن المنتظر أن يحسم وليد دسوقي وجهته المقبلة خلال فترة الإنتقالات الحالية استعداداً لإنطلاق منافسات الموسم الجديد.