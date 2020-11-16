غلق 3 صيدليات إداريا لمخالفتها للقانون وإعادة النشاط في الدقهلية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قرارا بغلق 3 صيدليات بقرية بلجاى بمركز المنصورة ومدينة جمصة وقرية الطلمبات بطريق جمصة الدولى بمحافظة الدقهلية غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتهم للقانون وممارستهم النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول، ووجه محافظ الدقهلية للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

فى ذات السياق قرر المحافظ اعادة النشاط وممارسة العمل لعدد 2 صيدلية احداهما بقرية البرامون بمركز المنصورة، والاخرى بقرية الحوال بمركز السنبلاوين، وذلك تلبية لإلتماس صاحبهما بفض الشمع واعادة النشاط للصيدليتين بعد تلافى المخالفات وتم تعيين مدير مسئول للصيدليتين واقرارهما بتواجد المدير المسئول باستمرار وفى حاله عدم تواجده يتم غلقها وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته وطبقا للكتاب الدورى رقم 3 لسنه 2019.

وقد اكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات بنطاق المحافظة من قبل إدارة التفتيش الصيدلى، وايضا المرور والتفتيش على محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة من قبل الطب الوقائى بمديرية الصحة وذلك حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين..

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