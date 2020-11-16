الاتحاد الإسباني يكشف تفاصيل إصابة نجم برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن طبيعة الإصابة التي عاني منها نجم خط وسط إسبانيا سيرجيو بوسكيتس في مباراة إسبانيا مع سويسرا التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.









وشارك بوسكيتس أساسيًا في المباراة لكنه غادر الملعب عقب التعرض لضربة شديدة في ركبته اليسرى.









ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره الألماني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.









وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"التشخيص الأولي لإصابة بوسكيتس هو التواء خفيف في الرباط الخارجي بالركبة اليسرى".









واختتم الاتحاد الإسباني بيانه قائلاً:"بوسكيتس سيخضع غدًا لأشعة بالرنين المغناطيسي في أشبيلية كما أنه لن يشارك في التدريبات الجماعية في سويسرا".