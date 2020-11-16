وزيرة التخطيط الحكومة مهتمة بتعزيز تنافسية الجامعات الـمصرية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعة جنوب الوادي وذلك فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعات المصرية لعام 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجهها فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الدولة بتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الاهتمام بتعزيز تنافسية الجامعات الـمصرية، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين الـمحافظات، وتطوير التعليم بما يتوافق ومتطلّبات سوق العمل.

وخلال الزيارة التقى وفد الوزارة؛ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، حيث تضمن اللقاء استعراض المشروعات المنفذة على أرض الجامعة، والتعرف على الاحتياجات العاجلة والملحة بخطة عام 20/2021، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجامعة بخطة العام المالي 2021/2022.

كما تضمنت الزيارة تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات التي سيتم الانتهاء منها بخطة العام المالي الحالي، والتى شملت تفقد إنشاء مبنى كلية الزراعة بتكلفة 90 مليون جنيه، وإعادة تأهيل مبنى كلية الطب البشري بتكلفة 30 مليون جنيه، وإنشاء مبنى الجناح الشرقي لكلية العلوم بتكلفة 70 مليون جنيه، كذلك تفقد إنشاء الهيكل الخرساني لمبنى الجناح الغربي لكلية العلوم بتكلفة 38 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال البنية التحتية بالحرم الجامعي المرحلة الثانية بتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء مبنى القياس والتقويم بتكلفة 75 مليون جنيه.

وشملت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كذلك تفقد عدد من المشروعات الآخرى منها زيارة مبنى كلية التربية الرياضية بتكلفة 105 مليون جنيه.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد/ اسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة.

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