اليوم صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 16 نوفمبر 2020 عبر رابط manpower

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:28 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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اليوم صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 16 نوفمبر 2020 عبر رابط manpower

لا يزال موضوع منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعه 2020 يشغل بال العديد من المواطنين المتقدمين للحصول على المنحة بسبب تاخر صرف المنحه حتى وقتنا الحالي مقارنه على انتهاء الشهر ولم تكن وزاره القوى العامله بصرف المنحه لاصحابها فبالتالي بدا المتقدمين الحصول على المنحه يتساءلون عن كيفيه الاستعلام عن موعد صرف منحه العماله غير المنتظمه 2020 الدفعه الرابعه ومن خلال موقعنا سنزودكم بكافة التفاصيل.

رابط الاستعلام عن منحه العماله الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة
يمكنكم الان الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة للمستفيدين من الدعم المالي المقدم والذي يقدر ب500 جنية مصري للمتضررين من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبذلك يكون لاصحاب العمالة اليومية دعم خلال الأزمة وحتي نهاية العام الجاري لمساعدتهم في شراء ما يلزمهم.

وذلك وفقاً لشروط معينة فرضتها وزارة القوي العاملة المصرية بأن يكون المتقدم للحصول علي الدعم مصري وغير مستفيد من اي دعم حكومي أخر، وبذلك وفرت وزاره القوى العامله رابط للاستعلام عن منحه العماله الغير منتظمه 2020 الدفعه الرابعه وذلك عبر الموقع الرسمي الالكتروني للوزاره عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

موعد صرف العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020
لم يتم اصدار اي بيان بخصوص صرف منحهة العماله غير المنتظمه 2020 وان التأخير يأتي بسبب قيام الوزاره بمراجعة أوراق المتقدمين للحصول على الدعم ،وستكون من وزاره بارسال رساله نصيه لاعلام للمستحقين بموعد ومكان الصرف.

ولكن من المفترض أن يتم إرسال رسالة نصية باستلام الدفعات على الهاتف المحمول ومن ثم يتم استلام الدفعة الجديدة من مكاتب البريد المتاحه في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص يومان لصرف منحه العماله صرف ال 500 جنيه ويتم تخصيص يومين آخرين لجميع الأشخاص الذي تعثروا في الاستلام وحل مشاكل الاستلام الخاصة بهم.

اليوم صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 16 نوفمبر 2020 عبر رابط manpower

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