إعلان هام من وزارة التعليم العالي لطلبة الجامعات الأردنية القاطنين في المناطق النائية

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تطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جميع الطلبة الذين يقطنون في مناطق نائية ويعانون من إشكالات فنية تتسبب في ضعف شبكة الإنترنت في مناطقهم بأن يقوموا بتزويدنا باسم المنطقة واللواء التي يسكنون فيها مع تحديد اسم شركة الاتصالات المزودة لخدمة الانترنت حيث ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحصر هذه المناطق وتزويد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بها للعمل على حل هذه الإشكالات بالتعاون مع شركات الاتصالات المختلفة.